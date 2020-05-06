الصين تعلن عن موعد بناء المحطة الفضائية

أعلن جي جيمين، مساعد رئيس مكتب برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين، أن البلاد ستقوم بـ 12 مهمة لاستكمال بناء المحطة المدارية الفضائية بحلول عام 2022.





وقال جي جيمين في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري، "تعتزم الصين الانتهاء من بناء محطتها الفضائية في عام 2022 ، ومن أجل ذلك لابد من إنجاز 12 مهمة".

إقرأ المزيد



ووفقا له، بعد الإطلاق الناجح لصاروخ النقل Long March-5B يوم الثلاثاء 5 مايو وعلى متنه نموذج أولي لمركبة فضائية مأهولة، يخطط لإطلاق الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية والوحدتين "Wentian" و "Mentian" التجريبيتين، التي ستصبح أساس المحطة الفضائية الصينية.



وأضاف، ويخطط خلال هذه الفترة إلى تحقيق أربع مركبات فضائية مأهولة من طراز "شنتشو" وأربع مركبات شحن فضائية من طراز "تيانتشو".

المصدر: نوفوستي