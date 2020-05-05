الصين تطلق مركبة فضائية جديدة (فيديو)

نفذت الصين، اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق ناجحة لأكبر صواريخها الفضائية، "تشان تشجين-5 بي"، وعلى متنه مركبة من جيل جديد.

وأفاد برنامج الرحلات الفضائية للحكومة الصينية، في بيان، إن الصاروخ أقلع في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مركز وينشانغ للإطلاق الفضائي بجزيرة هاينان بجنوب الصين.

وشدد البيان على أن هذا الإطلاق كان المهمة الأولى التي ينفذها ذلك الصاروخ، الذي يبلغ طوله نحو 53.7 متر وتصل كتلة إقلاعه إلى حوالي 849 طنا.

وحمل الصاروخ على متنه نموذجا أوليا لمركبة فضائية مأهولة دون طاقم ووحدة قابلة للنفخ من أجل العودة.

وبعد مرور 8 دقائق و15 ثانية من بدء التحليق تم انفصال الحمولة عن الصاروخ ووصولها إلى المدار المحدد مسبقا ليتم الاعتراف بالمهمة ناجحة.

وأعلنت الصين في مارس الماضي أنها تسعى لإطلاق مركبة فضائية تجريبية دون طاقم في إطار برنامج أوسع لرحلات الفضاء لنقل رواد لمحطتها الفضائية المستقبلية ولعمليات استكشاف مأهولة للفضاء في المستقبل.

وكان الإطلاق مقررا في موعد سابق من منتصف أبريل إلى أواخره.

وتستهدف الصين الانتهاء من محطة فضاء مأهولة متعددة الوحدات بحلول 2022، وأصبحت عام 2003 ثالث دولة ترسل رجلا إلى الفضاء على متن صاروخ من صنعها، وذلك بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.

وتسابق الصين الزمن منذ ذلك الحين للحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة فضائية كبرى بحلول 2030.

المصدر: وكالات