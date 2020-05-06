رصد توهج غامض في درب التبانة

أعلن عالم الفلك شرينيواز كولكارني من معهد كاليفورنيا التكنولوجي، عن رصد علماء الفلك لأول مرة موجات راديو غامضة في مجرة درب التبانة، مصحوبة بتوهجات الأشعة السينية.

إقرأ المزيد



ويفيد موقع Science Alert ، بأن هذه الظاهرة رصدت يوم 28 أبريل 2020 بواسطة التلسكوب اللاسلكي الكندي لمشروع CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment)، ويعتقد العلماء ان مصدره كان النجم المغناطيسي SGR 1935+2154.

وينتسب النجم SGR 1935+2154 إلى مجموعة النجوم النيوترونية، ولكنها تتميز عنه بشدة مجالها المغناطيسي، حيث تتفوق عليه أحيانا بألف مرة. وقد يوضح هذا التوهج مصدر الومضات الأحادية السريعة fast radio burst (FRB). وهذه إشارات لاسلكية قوية جدا من المجرات الواقعة في الفضاء البعيد، التي قد تبعد عن مجرتنا ملايين السنين الضوئية.

ووفقا للعلماء، يمكن أن تتحرر خلال هذه التوهجات طاقة تقدر بـ 500 مليون مرة أكبر من طاقة الشمس. ولكن في نفس الوقت لا يطول زمن هذه التوهجات أكثر من مللي ثانية، وكقاعدة لا تتكرر ، ما يصعب على العلماء التنبؤ بحدوثها ودراستها بصورة مفصلة.

ويذكر أن جميع التوهجات السابقة التي رصدها علماء الفلك كانت صادرة من مجرات أخرى. أما التوهج الأخير فكان مصحوبا بومضة من الأشعة السينية، التي قد تؤكد علاقة FRB بالنجوم المغناطيسية النشطة. ولكن العلماء يؤكدون على أنه من السابق لأوانه الخروج بمثل هذه الاستنتاجات.

المصدر: نوفوستي