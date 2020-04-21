إطلاق دفعة سابعة من الأقمار الصناعية "ستارلينك" قبل موعدها

أفادت شركة "سبيس إكس" الأمريكية بأن إطلاق مجموعة سابعة من الأقمار الصناعية "ستارلينك" سيجري قبل موعده، أي في 22 أبريل وليس 23 أبريل الجاري كما كان يخطط له سابقا.

وذلك نظرا لظروف الالطقس.

وأكد موقع الشركة على "تويتر" أن صاروخ "فالكون 9" سيطلق الساعة 15.37 يوم 22 أبريل الجاري بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي من رأس كانافيرال بفلوريدا. وسيحمل الصاروخ إلى مدار الأرض 60 قمرا صناعيا صغير الحجم، مع العلم أن الصاروخ كان يخطط أولا لإطلاقه يوم 23 أبريل الجاري.

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يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" مخصصة لتغطية كوكب الأرض أجمع، بما فيها مناطق نائية وقليلة السكان، بالإنترنت الفضائي العامل بسرعة غيغابايت واحد في الثانية، ما يناسب معيار 5 جي، وذلك بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بوزن حتى 500 كيلوغرام في مدار الأرض.

وتعتزم "سبيس إكس" في المرحلة الأولى، أي لغاية نهاية العام الجاري، ضمان الإنترنت الفضائي السريع لسكان الولايات المتحدة. كما تعتزم نشر 11 ألف قمر صناعي في مدار الأرض، ما سيكلف الشركة 10 مليارات دولار.

يذكر أن "سبيس إكس" أطلقت دفعة أولى من الأقمار الصناعية للإنترنت الفضائي تضم 60 قمرا صناعيا في مايو عام 2019. ثم أطلقت دفعة ثانية منها في نوفمبر الماضي. أما الدفعات الثالثة والرابعة والخامسة فأطلقت في يناير وفبراير الماضيين، ثم أطلقت الدفعة السادسة في مارس الماضي.

المصدر: تاس