إيلون موسك يقدم أجهزة تنفس مجانية لدول العالم التي تجابه جائحة COVID-19

مدد إيلون موسك عرضه لتصنيع وتوصيل أجهزة التهوية إلى البلدان التي تعاني من نقص المعدات اللازمة وسط جائحة COVID-19.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن المعدات سيتم توفيرها مجانا لأي مستشفى في المناطق التي يتم فيها تسليم سيارات الشركة الكهربائية.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

وقال على "تويتر" يوم الثلاثاء 31 مارس: "لدينا أجهزة تنفس إضافية وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير .. سيتم شحنها إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم داخل مناطق تسليم تسلا. الشرط الوحيد هو أن تستخدم على الفور للمرضى، ولا يتم تخزينها في المستودعات."

ووعد موسك سابقا بإعطاء المئات من أجهزة التنفس الصناعي للمستشفيات في مدينة نيويورك وعبر ولاية نيويورك، والتي شهدت أكبر عدد من حالات Covid-19 في الولايات المتحدة.

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وهناك أكثر من 825 ألف حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى أكثر من 40 ألف حالة وفاة.

وكانت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الفيروس القاتل، حيث سجلت 176 ألف إصابة و3431 حالة وفاة.

وأثبتت أجهزة التنفس الصناعي أنها حاسمة في علاج الحالات الشديدة للمرض، حيث يهاجم الفيروس الجديد الرئتين ويسبب صعوبات في التنفس.

وستستخدم تسلا مصنعها الضخم في بوفالو بنيويورك، لتصنيع أجهزة التنفس، التي تم إغلاقها كجزء من تدابير الاحتواء للحد من انتشار الوباء. وقال موسك إنه سيعيد فتح المصنع "في أقرب وقت ممكن إنسانيا".

وقالت شركة جنرال موتورز الأمريكية لتصنيع السيارات، إنها تتوقع إنتاج أجهزة تنفس صناعي بمعدل 10 آلاف جهاز في الشهر.

وتخطط فورد أيضا لتصنيع ما يصل إلى 50 ألف جهاز تنفس لمرضى Covid-19 في الأيام المائة المقبلة في مصنع Rawsonville Components في ميشيغان.

وواجه موسك انتقادات في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن غرد بأن الذعر المحيط بانتشار فيروس كورونا كان "غبيا".

المصدر: إندبندنت