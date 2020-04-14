روسيا تعتزم "حجز" مكان للقاعدة القمرية

تعتزم روسيا في شهر أغسطس عام 2025 ، إطلاق محطة الهبوط على القمر "لونا-27"، التي ستنتشر حولها البنى التحتية للمحطة القمرية الروسية.

وقد حدد فلاديمير كولميكوف، المدير العام لشركة لافوتشكين العلمية الانتاجية (إحدى شركات مؤسسة "روس كوسموس") في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، هذه المواعيد، وقال "الأعمال التجريبية والتصميمية، التي ضمن إطارها يجري تصميم محطة الهبوط "لونا-27" هي في مرحلة وضع وثائق التصميم، التي من المفترض إنجازها في نوفمبر 2021 ، ومن المقرر إطلاق المحطة في شهر أغسطس عام 2025".

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وأضاف، المهمة الرئيسية لهذه المحطة ستكون حفر ما يقارب من مترين في سطح القمر وأخذ عينات جامدة وتحليلها. كما ستدرس المحطة الشذوذ المغناطيسي، والغبار، والنشاط الزلزالي في القمر، واختبار تكنولوجيا الهبوط الآمن للوحدات الثقيلة عشية إطلاق وحدات الهبوط المأهولة.



ويذكر أن إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم علم الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أعلن في اجتماع مجلس الفضاء، أن منطقة هبوط المحطة "لونا-27" قد تصبح منطقة المصالح الروسية، على القمر وستبنى عليها قاعدة كبيرة كاملة.



ووفقا له، من المحتمل أن تتكرر في القرن الحادي والعشرين على القمر، الأحداث التي شهدتها القارة القطبية الجنوبية، التي فيها محطات علمية لدول عديدة، أصبحت مناطقها تابعة لهذه الدول بصورة غير رسمية.

المصدر: نوفوستي