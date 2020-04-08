إقرار الطاقمين الرئيسي والاحتياطي لمركبة "سويوز" المأهولة

أقرت اللجنة الحكومية برئاسة مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، تشكيلة الطاقمين الرئيسي والاحتياطي لمركبة"سويوز إم إس – 16" المأهولة.

كما أكدت اللجنة جاهزية صاروخ "سويوز – 2.1 آ" والبنية التحتية المتعلقة به للإطلاق تحقيقا لبرنامج المحطة الفضائية الدولية.

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يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 16" المأهولة سيطلقها يوم 9 أبريل الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي من مطار "بايكونور".

وضم الطاقم الرئيسي للمركبة رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنير، ورائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي.

أما الطاقم الاحتياطي للمركبة فضم الروسيين، سيرغي ريجيكوف وأندريه بابكين والأمريكي ستيفن بوين.

هذا وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أنها تقيم مسابقة الشطرنج بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لإقامة مباراة الشطرنج الأولى بين الفضاء والأرض بمشاركة رائد الفضاء السوفيتي، أندريان نيكولايف من جهة والطيار السوفيتي، نيقولاي كامانين من جهة أخرى.

أما الفائزون في مسابقة الشطرنج الحالية فستتاح لهم فرصة للمشاركة في مباراة الشطرنج التي ستقام العام الجاري بين المحطة الفضائية الدولية ومركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

المصدر: روسكوسموس