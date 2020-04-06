نصب صاروخ روسي حامل مركبة "سويوز" المأهولة على المنصة في مطار "بايكونور"

صرح ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي قد نصب الاثنين 6 أبريل في منصة الإطلاق حاملا مركبة "سويوز إم إس" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان أصدرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية أن نصب الصاروخ في المنصة الـ31 المسماة بـ "فوستوك" (الشرق) في مطار "بايكونور" الفضائي تم بناء على قرار اتخذته اللجنة الحكومية الروسية.

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وأضاف البيان أن إطلاق الصاروخ مخطط له الساعة الـ11.05 يوم 9 أبريل الجاري. وستضم مركبة "سويوز إم إس -16" التي سيحملها الصاروخ رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر ورائد الفضاء الأمريكي، كريس كيسيدي.

ويتوقع أن تلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية الساعة الـ17.16 لليوم نفسه وذلك بعد إتمامها 4 دورات حول الأرض.

وأشار البيان إلى أن الطاقم الاحتياطي للمركبة يضم الروسيين، سيرغي ريجيكوف وأندريه بابكين والأمريكي، ستيفن باوين.

يذكر أن المركبة الفضائية الروسية المأهولة سيطلقها لأول مرة صاروخ "سويوز – 2.1 آ" روسي الصنع، مع العلم أن صاروخ "سويوز - إف غي" المزود بنظام القيادة أوكراني الصنع كان يستخدم سابقا لإطلاق كل المركبات المأهولة الروسية.

المصدر: تاس