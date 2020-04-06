المرصد الفضائي الروسي يكتشف صحوة ثقب أسود "صامت"

أعلن مصدر في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن المرصد الفضائي الروسي Spektr-RG، رصد صحوة ثقب أسود "صامت" منذ ربع قرن في مركز المجرة.

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ويذكر أن المرصد الفضائي الروسي Spektr-RG، كان قد اطلق إلى الفضاء في شهر يوليو عام 2019 ، وفي شهر أكتوبر بلغ نقطة عمله التي تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، حيث بدأ بتنفيذ مهمته في شهر ديسمبر.

وأشار بيان المعهد الصادر يوم الأحد 5 أبريل إلى أن، "المرصد الفضائي Spektr-RG رصد في الأول من أبريل مصدرا ساطعا للأشعة السينية في المنطقة الوسطى للمجرة".

ويضيف، اتضح أن هذا المصدر هو الثقب الأسود 4U 1755-338 الذي اكتشفه أول مرة المرصد الفضائي للأشعة السينية Uhuru، ولكنه "صامت" لم يظهر أي نشاط منذ عام 1996 ".

ويفترض علماء معهد بحوث الفضاء، أن بداية نشاط الثقب الأسود مرتبط باستئناف انجذاب مواد من النجم القريب إليه.

وتجدر الإشارة، إلى أن هدف المرصد الفضائي Spektr-RG، هو رسم خارطة الكون خلال 4 سنوات، من خلال تصوير القبة السماوية بأجهزة فائقة الدقة في نطاق الأشعة السينية. وتتكون الخارطة من ثماني نماذج، خصص لكل منها نصف سنة. أي من المحتمل نشر نتائج مهمة المرصد في عاام 2025 .

المصدر: نوفوستي