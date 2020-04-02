ناسا تتهيأ لإرسال بعثة جديدة إلى الشمس

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنها بصدد إعداد بعثة فضائية جديدة من شأنها دراسة العواصف الشمسية.

وضع العلماء الأمريكيون برنامج SunRISE لدراسة كيفية تشكل العواصف على الشمس وحماية رواد الفضاء الذين سيزورون القمر والمريخ منها.

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وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي لــ ناسا:" بسعدنا أن نضيف بعثة جديدة إلى أسطولنا الفضائي. وستساعدنا تلك البعثة في استيضاح كيفية تأثير الشمس على الفضاء الكوني الذي يربط بين كواكب منظومتنا الشمسية".

وقالت رئيسة جمعية فيزياء الشمس الأمريكية، نيكي فوكس، إن "معرفتنا للطقس الفضائي وتأثير الشمس عليه تساعدنا في حماية روادنا ومركباتنا الفضائية من هذا التأثير".

وأوضحت قائلة "إننا سنطلق 6 أقمار صناعية متناهية الصغر ستعمل كتلسكوب واحد يرصد الشمس والعواصف التي تحدث عليها. وقد تلقينا من الحكومة مبلغا قدره 62.6 مليون دولار لتحقيق المشروع، مع العلم أن الأقمار الصناعية ستطلق في 1 يوليو عام 2023 ".

ويعتزم العلماء أن يرسموا بواسطة الأقمار الصناعية SunRISE خرائط ثلاثية الأبعاد لمناطق الشمس التي تعتبر مصادر للاضطرابات الفضائية والعواصف الشمسية.

المصدر: تاس