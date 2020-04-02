العلماء: موطن أورانوس وأقماره سحابة عملاقة من البخار المائي

توصل العلماء اليابانيون إلى استنتاج يفيد بأن التوزع الغريب لمدارات أقمار أورانوس الخمسة يمكن تفسيره بتشكلها داخل سحابة عملاقة من البخار الناجم عن اصطدام الكوكب الغازي بكوكب آخر.

يذكر أن أورانوس عبارة عن كوكب وحيد في منظومتنا الشمسية يدور حول الشمس ليس عموديا، كما هو الحال لدى كواكب أخرى، بل يميل كثيرا إلى سطح الدوران.

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وعلاوة على ذلك فإنه يتم استبدال قطبيه المغناطيسيين كل يوم أرضي، ما يعني أن قطبه الجنوبي يحل محل قطبه الشمالي والعكس بالعكس.

ويقول خبراء الكواكب إن سبب ذلك يعود إلى سلسلة من الاصطدامات مع كواكب أخرى واجهها أورانوس في مرحلة بدائية لنشوء المنظومة الشمسية.

وتمكن البروفسور في معهد طوكيو التكنولوجي، سيغورو إيدا، وزملاؤه من حل أهم أسرار نشوء أورانوس وأقماره ميراندا، أريال، تيتانيا، أوبيرون، أومبريل التي تدور كلها حول أورانوس على مسافة كبيرة جدا منه وفي مدارات متوازية لخط استوائه على الرغم من كتلتها الصغيرة نسبيا.

وقال البروفسور إن من الصعب جدا إيضاح امتلاك أورانوس لتلك الأقمار انطلاقا من مميزاتها المذكورة فقط. كما من الصعب الافتراض أن أورانوس وأقماره نشأت داخل سحابة واحدة من الغبار والغاز.

لذلك افترض العلماء أن أقمار أورانوس نشأت نتيجة اصطدامه بكواكب أخرى، ما غير محور دورانها. كما افترضوا أن الكواكب التي اصطدمت بأورانوس ضمت كميات هائلة من الجليد المائي الذي تسخن نتيجة الانفجار وشكل قرصا من البخار الساخن. ونشأت داخل هذا القرص بعد تبرده أقمار أورانوس، أما غالبية الماء فتبخرت فيما بعد واختفت في الفضاء الكوني.

المصدر: تاس