"روس كوسموس" تستفيد من خبرة "سوخوي" في تصميم مركبات فضائية جديدة

قال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الرئيس السابق لشركة "سوخوي" الروسية، إيغور أوزار، تم تعيينه مستشارا لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس".

وأوضح الناطق أن المستشار الجديد سيشارك في تصميم مركبة فضائية للجيل الجديد.

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يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" ، دميتري روغوزين كان قد أعلن في وقت سابق أنه يرى تصميم مركبة فضائية جديدة لمدار الأرض المنخفض أمرا ضروريا .

أما مصدر في الصناعة الفضائية الروسية فأوضح لاحقا أن المقصود بالأمر هو مركبة فضائية ستحل محل مركبتي "سويوز" المأهولة و" بروغريس" غير المأهولة اللتين تنقلان رواد الفضاء والحمولة من وإلى المحطة الفضائية الدولية.

وأضاف أن المركبة الجديدة سيتم تصميمها على أساس مركبة "أوريول" (فديراتسيا) الواعدة التي من شأنها أن تنقل رواد الفضاء إلى القمر. بينما وزنها سيكون أخف من وزن مركبة "أوريول".

جدير بالذكر أن ،إيغور أوزار، غادر مطلع العام الجاري منصب مدير عام شركة "سوخوي" الذي كان يشغله منذ عام 1999. وتم تحت إشرافه تزويد الجيش بـ قاذفات "سو-34" التكتيكية ومقاتلات "سو-35" متعددة المهام. كما أنه أشرف على إتمام المرحلة الأولى لاختبارات مقاتلة "سو – 57" للجيل الخامس وإعدادها للإنتاج الصناعي المتسلسل.

المصدر: تاس