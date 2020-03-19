خبير روسي: كورونا لا يؤثر على البرنامج الفضائي الروسي

أعلن مدير معهد السياسة الفضائية الروسية، إيفان مويسييف، أن الأوضاع المتفاقمة المتعلقة بانتشار فيروس COVID-19 لن تؤدي إلى تقليص البرنامج الفضائي الروسي.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أفادت نهاية ديسمبر الماضي بأن روسيا تعتزم أن تطلق عام 2020 نحو 40 صاروخا فضائيا من مطارات "فوستوتشني" و"بايكونور" و"بليسيتسك" و"كورو" الفضائية. وقد أطلقت إلى حد الآن بنجاح 3 صواريخ.

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وأعرب، مويسييف عن قناعته بأن انتشار فيروس كورونا لن يؤدي عام 2020 إلى تقليص برنامج إطلاق الصواريخ الفضائية.

يذكر أن شركة Arianspace الفرنسية أعلنت الاثنين 16 أبريل عن تعليق عمليات تحضير الصواريخ للإطلاق في مطار "كورو" الفضائي الفرنسي لسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان يفترض أن يطلق من مطار "كورو" يوم 14 أبريل صاروخ "سويوز – إس تي" الروسي حامل القمر الصناعي التابع للإمارات العربية Falcon Eye-2. وكان يتوقع أن يطلق في مايو المقبل صاروخ روسي آخر حامل للقمر الصناعي الفرنسي. وتم تأجيل إطلاق كلا الصاروخين لمدة شهر واحد.

المصدر: تاس