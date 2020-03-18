"بايكونور" يستعد لإطلاق أقمار OneWeb

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الدفعة الجديدة من أقمار OneWeb التي ستطلق إلى الفضاء قريبا وصلت مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "إن صاروخ Soyuz-2.1b الروسي الصنع وأقمار OneWeb التي سيحملها إلى الفضاء وصلت مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان وتم تثبيتها على قاعدة الإطلاق رقم 31 هناك".

وأشار البيان إلى أن الخبراء التابعين لـ "روس كوسموس" وبعد نصب الصاروخ المذكور في الوضع العمودي على قاعدة الإطلاق سيخضعونه لاختبارات إضافية ، وسيبدأون الإجراءات اللازمة لإرسالها إلى الفضاء.

We’re excited to confirm our next launch is scheduled for March 21 from the historic Baikonur Cosmodrome. (1/5) #OneWebLaunch#Spacewalkerhttps://t.co/4ZvxWpyfAH — OneWeb (@OneWeb) March 17, 2020

ومن المفترض أن يطلق الصاروخ مع الأقمار التي سيحملها من "بايكونور" في الـ 21 من مارس الجاري، تزامنا مع الذكرى الـ 55 لخروج أول شخص إلى الفضاء المفتوح.

وOneWe هي منظومة أقمار صناعية صغيرة طورت لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وأطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، أما الدفعة الثانية المكونة من 34 قمرا فأطلقت من مطار "بايكونور" الفضائي بكازاخستان في 7 فبراير الجاري.

المصدر: تاس