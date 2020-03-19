موسك يعلن عن مشكلات عند إطلاق صاروخ فالكون-9

أعلن إيلون موسك مؤسس شركة سبيس إكس الأمريكية، أن أحد المحركات التسعة لصاروخ النقل فالكون-9 توقف عن العمل عند إطلاقه وعلى متنه أقمار شبكة ستارلينك.

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ويضيف موسك، ومع ذلك لم يمنع توقف هذا المحرك عن العمل من إيصال أقمار ستارلينك إلى الفضاء ووضعها في المدار المقرر.

وكتب موسك في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "حدث أن توقف المحرك خلال طيران الصاروخ، ولكن هذا لم يؤثر في وضع الأقمار في مدارها المقرر. وهذا يعني أهمية وجود تسعة محركات".

ووفقا لموسك، ستجري تحقيقات دقيقة قبل الإطلاق المقبل لصاروخ النقل فالكون-9.

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ النقل فالكون -9 أطلق يوم الأربعاء 18 مارس الجاري من مطار كيب كانافيرال الفضائي وعلى متنه 60 قمرا صناعيا لشبكة ستارلينك للانترنت. وأن المرحلة الأولى للصاروخ لم تهبط على المنصة المخصصة لها في المحيط الأطلسي.

المصدر: نوفوستي