تأجيل إطلاق فالكون وأقمار ستارلينك

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلينك، قبل موعد الإطلاق بلحظات.

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ويذكر أن موعد إطلاق صاروخ النقل فالكون وعلى متنه أقمار ستارلينك الخاصة بشبكة الانترنت، كان في الساعة 09.22 بالتوقيت المحلي (الساعة 16.22 بتوقيت موسكو) يوم الأحد 15 مارس الجاري، من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا. ولكن قبل ثوان من موعد الإطلاق ومع بداية العد التنازلي النهائي، تقرر وقف عمل محركات الصاروخ، دون ذكر الأسباب.

وتجدر الإشارة، إلى أن الموعد الأول لإطلاق الصاروخ كان يوم السبت 14 مارس، ولكن أعلنت شركة سبيس إكس عن تأجيل عملية الإطلاق إلى اليوم التالي دون ذكر الأسباب أيضا. وقد أعلنت الشركة على موقعها في "تويتر"، "لن يتم الإطلاق اليوم، فقد ألغاه النظام التلقائي لإيقاف الإطلاق بسبب البيانات غير الطبيعية أثناء فحص قوة المحرك". ولم تحدد الشركة الموعد الجديد لإطلاق فالكون-9.

وكان من المفروض أن يحمل صاروخ النقل فالكون-9 إلى المدار مجموعة من 60 قمرًا صناعيًا لشبكة ستارلينك.

المصدر: نوفوستي