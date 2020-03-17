الإعلان عن موعد إطلاق أقمار Starlink إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن موعد إطلاق صاروخها "فالكون-9" الذي سيحمل 60 قمرا إلى الفضاء، والذي تأجل إطلاقه مؤخرا.

وقال بيان صادر عن الشركة "إن صاروخ فالكون-9 الذي سيحمل 60 قمرا من أقمار منظومة Starlink إلى مدارات الأرض، قد تقرر إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا يوم 18 مارس الجاري، تمام الساعة 8:16 بتوقيت الساحل الشرقي للمحيط الهادئ (15:16 بتوقيت موسكو).

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصاروخ والأقمار على متنه كان مقررا في 14 مارس الجاري لكن العملية أجلت إلى اليوم الذي يليه، وفي 15 مارس وقبل ثوان من بدء عملية الإطلاق تقرر وقف عمل محركات الصاروخ، وتأجيل الإطلاق دون ذكر الأسباب.

Targeting Wednesday, March 18 at 8:16 a.m. EDT, 12:16 UTC, for Falcon 9's launch of Starlink from LC-39A in Florida — SpaceX (@SpaceX) March 16, 2020

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والأقمار الصناعية الصغيرة التي سيحملها صاروخ "فالكون-9" إلى الفضاء تنتمي لمشروع Starlink الذي أعلنت عنه "سبيس إكس" لأول مرة عام 2015.

ويهدف المشروع لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وحتى نهاية العام الجاري تخطط "سبيس إكس" لأن تتمكن أقمارها من تغطية المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة بشبكة إنترنت فضائية تصل سرعة تبادل البيانات فيها إلى 1غيغابايت/ثا.

المصدر: تاس