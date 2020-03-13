"سبيس إكس" تسعى للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن شركة "سبيس إكس" تسعى للحصول على دعم مالي من حكومة البلاد لدعم مشروع أقمار Starlink الصناعية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "سبيس إكس" تسعى للحصول على 16 مليار دولار من المبالغ التي ستخصصها الحكومة الأمريكية لتزويد المناطق النائية في البلاد بالاتصالات والإنترنت عالي السرعة.

وأوضحت صحيفة Wall Street Journal أن لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية تخطط لطرح مناقصة قيمتها مليارات الدولارات في أكتوبر القادم ستمول من خزينة الدولة الأمريكية وأموال الضرائب في البلاد، لتنفيذ مشروع تغذية المناطق النائية في الولايات المتحدة بالإنترنت، وسبيس إكس تسعى لتكون جزءا من هذه المناقصة، لتحصل على مبلغ مالي كبير وتقدم تلك الخدمات عبر أقمار Starlink.

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وتبعا للصحيفة فإن المنافسة الكبيرة في المناقصة المذكورة ستكون بين الشركات الرئيسية التي تعمل في المناطق النائية بأمريكا، وتغذي تلك المناطق بخدمات الاتصالات والإنترنت عبر الكوابل الضوئية، لكن تلك الشركات تعارض بشدة دخول "سبيس إكس" على خط المنافسة، وتدعي "بأن فكرتها بتغذية تلك المناطق بإنترنت من الفضاء تعتبر مخاطرة، وأنها تسعى للحصول على الدعم الحكومي".

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع لأول مرة عام Starlink عام 2015، وأوضحت أن الهدف منه إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 من فبراير 2018، وأطلق أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو العام الماضي.

المصدر: نوفوستي