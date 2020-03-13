صاروخ سوفيتي الصنع ينفجر في مدار الأرض

تطايرت حطام المرحلة الثالثة لصاروخ "تسيكلون – 3" السوفيتي الصنع الذي تحطم في فبراير الماضي بمدار الأرض إلى مسافة مئات الكيلومترات.

جاء ذلك على موقع سلاح الجو الأمريكي Space-track.org.

وقال ناطق باسم السرب الأمريكي الـ18 الخاص بمراقبة الفضاء الكوني إن المرحلة الثالثة لصاروخ "تسيكلون – 3" السوفيتي الذي تحطم في مدار الأرض يوم 12 فبراير الماضي، ما أسفر عن تطاير 75 شظية.

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وأوضح أن الحطام يطير حاليا على ارتفاعات تتراوح بين 599 و1819 كيلومترا، مع العلم أن مدار الصاروخ كان يتراوح قبل انفجاره بين 1186 كيلومترا و1206 كيلومترات.

يذكر أن صاروخ "تسيكلون – 3" صنع في شركة "يوجماش" الأوكرانية واستخدم في أغسطس عام 1991 لإطلاق قمر الأرصاد الجوية "ميتيور – 3" السوفيتي من مطار "بليسيتسك" الفضائي.

وكان ناطق باسم معهد "تسني ماش" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أفاد في أبريل عام 2019 بأن معهده سجل منذ عام 1961 نحو 250 تحطما للأقمار الصناعية القديمة وأقسام الصواريخ ووحدات التسريع وأضاف أن تلك الأجرام الفضائية الاصطناعية تتحطم عادة نتيجة انفجارها أو اصطدامها بأجرام فضائية أخرى.

المصدر: نوفوستي