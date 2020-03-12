المحطة الفضائية تعدل مدارها قريبا

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع لتعديلات في ارتفاعه خلال مارس الجاري.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "وفقا للبرنامج الموجود لدينا من المخطط أن يتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية في 19 مارس 2020".

وأضاف البيان "في التاريخ المذكور وفي تمام الساعة 20:14 بتوقيت موسكو من المفترض أن تبدأ محركات مركبة بروغريس إم إس-13 بالعمل، لتقوم خلال 534 ثانية بتعديل مدار المحطة وزيادة ارتفاعه بمقدار 1.1 كلم، لتصبح المحطة بعيدة عن الأرض بمقدار 419 كلم.

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والهدف من هذا التعديل وفقا لـ "روس كوسموس" هو جعل مدار المحطة مناسبا لاستقبال مركبة Soyuz MS-16 التي من المفترض أن تلتحم بها في 9 أبريل المقبل.

ومن المفترض أن تحمل المركبة المذكورة 3 رواد إلى المحطة هم: الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي، كريس كاسيدي .

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد هم: الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكيان، أندرو مورغان وجيسيكا مائير.

المصدر: تاس