المركبة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)، أن مركبة الشحن الفضائية الأمريكية "دراغون" التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية.

وكان صاروخ النقل فالكون-9 قد انطلق في الساعة 23.50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت 7 مارس الجاري (الساعة 7.50 من صباح يوم الأحد 8 مارس بتوقيت موسكو) من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون" ويوم الاثنين 9 منه التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية، حيث استخدمت رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير الذراع الميكانيكية Canadаrm2 لالتقاط المركبة، وبعد ذلك انتقلت السيطرة إلى الوكالة على الأرض.

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وأعلنت ناسا، أن هذه الرحلة كانت الرحلة العشرين والأخيرة، لمركبات دراغون من الجيل الأول، إلى المحطة الفضائية الدولية، بموجب الاتفاق المبرم مع شركة سبيس إكس الأمريكية، حيث يخطط أن تكون الرحلة التالية لمركبة دراغون-2 من الجيل الجديد.

وقد حملت مركبة الشحن دراغون، إلى المحطة الفضائية الدولية المواد الضرورية والمواد اللازمة للتجارب العلمية. ومن المحتمل أن تبقى المركبة ملتحمة بالمحطة الفضائية مدة شهر تقريبا ومن ثم تعود إلى الأرض محملة بالمواد أيضا.

المصدر: نوفوستي