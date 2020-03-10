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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا

الفضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا
Globallookpress Guo Wenbin/Xinhua
صورة تعبيرية
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أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل Changzheng-3B وعلى متنه القمر الصناعي الرابع والخمسون من منظومة الملاحة الفضائية الصينية "بيدو".

وأشار بيان الشركة، إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 19.55 بالتوقيت المحلي (الساعة 14.55) بتوقيت موسكو من يوم الاثنين 9 مارس الجاري من مطار سيشان الفضائي بمحافظة سيتشوان الواقعة جنوب-غرب الصين.  وقد وضع القمر الصناعي ""GEO-2 في مداره المقرر وسوف يبدأ العمل مع بقية أقمار المنظومة بعد أن يجتاز مجموعة اختبارات.

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المصدر: نوفوستي

 

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