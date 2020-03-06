ناسا تختار اسما لمركبة المريخ الجديدة

أعلنت ناسا أن المركبة القادمة التي تنوي إرسالها لاستكشاف سطح المريخ حصلت على اسم رسمي.

وأشارت الوكالة إلى أن المركبة رقم 5 التي تخطط لإطلاقها إلى المريخ صيف العام الجاري حصلت على اسم Perseverance أو "المثابرة"، والذي اختاره لها طفل أمريكي في الـ 13 من عمره.

وأوضحت ناسا أنها لم ترغب أن يختار خبراؤها اسم المركبة الجديدة، بل فضلت أن يسميها الفائز بالمسابقة التي أطلقتها لاختيار كاتب أفضل مقال قصير عن المريخ، والتي شارك فيها أكثر من 28 ألف طالب من المدارس الإعدادية والثانوية في الولايات المتحدة.

وقال الخبير الفضائي ونائب رئيس قسم العلوم في ناسا، توماس زوربوشن: إن الفائز بالمسابقة هو طالب في الصف السابع من ولاية فرجينيا، يدعى أليكس مارتر، واختار هذا الاسم من بين أسماء أخرى كانت مطروحة منها: "الوضوح" و"الوعد" و"الشجاعة" و"الإبداع".

وأوضح زوربوشن إن المركبة الجديدة التي ستطلقها ناسا نحو الكوكب الأحمر ستكون أول مركبة ترسل إلى هذا الكوكب لتجمع عينات ترسل إلى الأرض من سطحه، وهي ثمرة إنجاز علمي ما كان ليتحقق لولا الإصرار والمثابرة والفضول.

المصدر: نوفوستي