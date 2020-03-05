شركة روسية تقترح إطلاق أقمار صناعية إلى القمر

يمكن إطلاق بضعة أقمار صناعية علمية من مسبار "لونا – 25" الروسي. أعلن ذلك مدير عام شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة ، فلاديسلاف إيفانينكو.

وقال إن روسيا تعتزم أن تطلق عام 2021 مسبار "لونا – 25" باعتباره أول مسبار روسي سيهبط منذ عام 1976 على سطح القمر حيث سيقوم بدراسة منطقة القطب الجنوبي.

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وأوضح أن وزن المسبار عند إطلاقه يبلغ 1750 كيلوغراما، بينما بوسع صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الروسي ووحدة التسريع "فريغات" أن يحملا 2200 كيلوغرام عند إطلاقهما من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

ويمكن أن يحمل الصاروخ قمرا صناعيا علميا واحدا أو قمرين إضافة إلى مسبار " لونا – 25" الذي يمكن أن يوصله بسهولة إلى مدار القمر.

يذكر أن شركة "سبوتنيكس" تعد شركة روسية خاصة وحيدة تتخصص في تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة. وسبق لها أن أنتجت قمرا صناعيا وأطلقته عام 2014 إلى مدار الأرض.

المصدر: تاس