إقرار طاقم جديد للمحطة الفضائية الدولية

اقرت اللجنة الحكومية الروسية أفراد الطاقم الجديد الذين سينطلقون في 9 أبريل المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

وهم الروسيان، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنير، والأمريكي، كريس كاسيدي. وذلك بعد أن اتخذ قرار باستبدال الطاقم الرئيسي بطاقم احتياطي بسبب وعكة صحية ألمت بنيقولاي تيخونوف أحد رائدي الفضاء الروسيين.

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وكان من المخطط له أن يضم الطاقم الرئيسي لمركبة "سويوز إم إس – 16" المزمع أن تنطلق إلى المحطة الدولية يوم 9 أبريل، نيقولاي تيخونوف وأندريه بابكين.

يذكر أن نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" سيرغي كريكاليوف، كان قد أعلن في فبراير الماضي باحتمال استبدال الطاقم الرئيسي للمركبة بطاقم احتياطي لعدم جاهزية أحد الرواد الروس.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن الروسي، أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيين، أندريو مورغان وجيسيكا ماير الذين يتوقع أن يعودوا إلى الأرض بعد وصول الطاقم الجديد.

المصدر: تاس