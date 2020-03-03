تباين الآراء لدى الخبراء الروس والأمريكيين عن مواصفات المدار القمري

تباينت آراء خبراء شركة "إينيرغيا" الروسية ووكالة "ناسا" الأمريكية حول مواصفات مدار القمر الأمثل الذي يجب أن تدور فيه المحطة القمرية المدارية.

وقال مدير عام شركة "إينيرغيا" الروسية الفضائية، نيقولاي سيفاستيانوف، في حديث أدلى به الاثنين 2 مارس لوكالة "تاس" الروسية إن الخبراء الأمريكيين اقترحوا وضع المحطة المدارية في مدار إهليلجي يبلغ أعلى ارتفاعه 70 ألف كيلومتر وأدنى ارتفاعه 3 آلاف كيلومتر لأن وصوله لا يتطلب استهلاك الوقود الكبير. ويمكن استخدام هذا المدار كرأس جسر للانطلاق إلى كويكبات أخرى والمريخ.

إقرأ المزيد

فيما يعتبر الخبراء الروس أن هذا المدار يتصف بعدم استقراره وتبرز الحاجة الدائمة إلى تعديله.

واقترح الأمريكيون بأن يكون المحرك الكهربائي النفاث أول وحدة تشكل أساسا للمحطة المدارية.

أما الروس فيميلون إلى استخدام مدار أنفع بوجهة نظرهم وهو مدار دائري يبلغ ارتفاعه فوق سطح القمر 10 آلاف كيلومتر ويتصف باستقرار أكبر ولا يحتاج إلى تعديل مستمر.

يذكر أن ناسا كانت قد طرحت عام 2019 مشروع المحطة المدارية القمرية الذي يقضي بإنزال رواد الفضاء على سطح القمر وإنشاء مستوطنات قمرية دائمة.

أما روسيا فأعربت عن جاهزيتها للمشاركة في المشروع القمري على قدم المساواة مع أمريكا فقط.

وكان نائب مدير عام "روسكوسموس"،سيرغي سافيبسف، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لن تشارك في المشروع القمري الأمريكي إلا بعد إنجاز تجارب مركبتها القمرية الواعدة وتصنيع الصاروخ الفضائي فائق الثقل.

المصدر: تاس