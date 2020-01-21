شركة روسية تصمم مكوكا مستقلا عن المحطة القمرية الأمريكية

طرحت شركة "إينيرغيا" الروسية مشروعا لمكوك سيقوم برحلة مباشرة إلى القمر دون أن يعتمد على المحطة القمرية المدارية الأمريكية.

جاء ذلك في تقرير قدمه خبير الشركة، رفائيل مرتازين، في ندوة "كوروليوف" الفضائية العلمية التي تعقد حاليا في موسكو.

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وورد في التقرير أن مركبة "ريفوك – 2" (الوثبة - 2) القمرية متعددة الاستخدام ستحمل رواد الفضاء مباشرة إلى القمر حيث ستهبط على سطحه بشكل مستقل دون أن تستخدم إمكانات المحطة القمرية المدارية الأمريكية Lunar Orbital Platform-Gateway.

وقال الخبير إن مشروعه سيخفض كثيرا من النفقات اللازمة لإنشاء قاعدة على سطح القمر وأضاف أن مكوك "ريفوك – 2" يفترض أن يطلقه إلى القمر صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل روسي الصنع.

وجاء في التقرير أن تزويد المكوك بالوقود سيتم في 3 محطات تقع إحداها في مدار الأرض الثابت. والثانية في مدار القمر إلى حيث ينقل الوقود بصاروخ آخر. أما محطة الوقود الثالثة فتنشر مباشرة على سطح القمر بالقرب من القاعدة القمرية الواقعة في قطب القمر الجنوبي.

وقال الخبير إن المحطة الثالثة يمكن الاستغناء عنها مستقبلا بعد اختراع تكنولوجيا استخراج الماء في قطب القمر الجنوبي وتحويله إلى الوقود الفضائي الهيدروجيني.

المصدر: تاس