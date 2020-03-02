انفجار نيزك في سماء كرواتيا

مشهد من مقطع فيديو

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سجلت كاميرا فيديو تابعة لإحدى السيارات الكرواتية الخاصة سقوط وانفجار نيزك في سماء كروانيا.

وقد نشر أحد مستخدمي "فيسبوك" مقطع الفيديو هذا.

وأظهر الفيديو شهابا يطير بسرعة هائلة فوق بلدة كرواتية، ويتسبب بحدوث انفجار مدو ساطع.

وحسب المعلومات الواردة من اتحاد علماء الفلك الكرواتيين فإن الانفجار حدث الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي على ارتفاع 30 كيلومترا.

وقد سمع صوت أطلقه النيزك لمدة ثوان في الجزء الشمالي للبلاد كلها.

المصدر: نوفوستي