التقاط صورة رائعة لسديم كوكبي

التقط تلسكوب مرصد جيميني، صورة رائعة جدا للسديم الكوكبي CVMP 1 الواقع في كوكبة البيكار التي تبعد عن الأرض مسافة 6.5 ألف سنة ضوئية.

وقد نشرت الصورة على الموقع الإلكتروني للمختبر القومي للبحوث الفلكية الضوئية والأشعة تحت الحمراء التابعة للمؤسسة الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة (OIR Lab NSF).

وقد التقط مرصد جيميني الواقع في جبال الانديز بتشيلي صورة السديم الكوكبي CVMP 1 ، وهو سحابة غازية من أكبر السدم الكوكبية وأكثرها إثارة وروعة وتشبه الساعة الرملية من حيث الشكل.

وتجدر الإشارة، إلى أنه على الرغم من التسمية-السدم الكوكبية- إلا أنها لا علاقة لها بالكواكب. وكل ما حصل، هو أن الفلكيين في الماضي البعيد اعتبروها كواكب بسبب شكلها الكروي. ولكن مع تطور التلسكوبات أصبح معلوما أصلها ولكن التسمية لم تتغير بعد.

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وتنشأ السدم الكوكبية من رمي نجوم عملاقة حمراء ذات كتل أكبر من الشمس بما لا يقل عن 8 مرات، غلافها الخارجي في المرحلة الأخيرة من تطورها.

والسدم الكوكبية هي ظاهرة عابرة بحسب المعايير الفلكية، فهي لا تدوم أكثر من 10 آلاف سنة، في حين عمر النجم الأم عدة مليارات من السنين. وهذا يعني أن السديم CVMP 1 سيختفي مع برودة النجم الأم بصورة كاملة.

وقد أظهرت نتائج المراقبة أن درجة حرارة النجم المركزي للسديم الكوكبي CVMP 1 لا تقل عن 130000 درجة مئوية، والغازات المحيطة به هي الهيليوم والنتروجين، وهذا يشير إلى قرب نهاية دورة حياته.

المصدر: نوفوستي