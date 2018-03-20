ناسا تكشف عن صور مذهلة لسديم السرطان

نشرت ناسا صورة مذهلة لسديم السرطان في كوكبة برج الثور، تتشكل من سلسلة لقطات رصدها مركز الأشعة السينية البصرية والأشعة تحت الحمراء التابع للوكالة.

وتظهر صورة وكالة ناسا موجات من المادة المنبعثة من كل من القطبين الشمالي والجنوبي للنجم النابض.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية إن هذا التأثير يحدث بسبب الدوران السريع للنجم النابض وحقل مغناطيسي قوي، ما ينتج عنه نفث المادة والمادة المضادة.

ونتجت الألوان المختلفة في الصورة عن الصور الثابتة التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لناسا على مدار السنين، وتمثل الألوان الزرقاء والبيضاء الصور المأخوذة من تلسكوب "Chandra"، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية العشرين لإطلاقه في العام المقبل، في حين أن اللون الأرجواني هو من تلسكوب هابل الفضائي، واللون الوردي من تلسكوب "Spitzer" الفضائي.

NASA releases SPECTACULAR image of majestic Crab Nebula in the constellation of Taurus https://t.co/0prbualt0K — RT (@RT_com) March 19, 2018

وتم رصد سديم السرطان (Crab Nebula) لأول مرة بواسطة علماء الفلك في عام 1054، عندما استنفد نجم إمدادات الوقود النووي وانفجر.

ويعرف سديم السرطان بأنه عبارة عن بقايا مستعر أعظم وسديم رياح نبضية في كوكبة الثور، وهو مصدر ساطع لأشعة غاما والأشعة السينية، يحيط بنجم نيوتروني سريع الدوران، يعرف باسم النجم النابض.

المصدر: RT

قادية سنداسني