استحداث شركة خاصة لصيانة المطار الفضائي الروسي العائم

أعلنت روسيا عن استحداث شركة خاصة ستتولى تسيير أمور المطار الفضائي الروسي العائم الذي سيتم نقله من مياه كاليفورنيا الأمريكية.

وجاء في الموقع الرسمي للشخصيات القانونية الروسية أن مؤسسة "سيبيريا" الروسية باعتبارها فرعا في شركة S7 هي التي تمتلك 100% من أسهم الشركة المذكورة.

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أما المطار الفضائي العائم "المنصة البحرية" فتم تسجيله يوم 20 فبراير في بلدة سلافيانكا في إقليم بريموري الروسي في أقصى شرق روسيا حيث يقع مصنع إصلاح السفن الذي تولى إصلاح المطار الفضائي العائم.

وحسب المعلومات الواردة في الموقع الرسمي للشخصيات القانونية فإن شركة "المنصة البحرية" تولت تسيير أمور ممتلكات المطار الفضائي وتنفيذ أعمال أخرى لها علاقة بالبحوث العلمية والصيانة التقنية للمطار والسفن البحرية واستئجار وسائل النقل البحرية ومعدات أخرى.

يذكر أن عملية النقل البحري للمطار الفضائي العائم الذي تمتلكه شركة S7 الروسية ستبدأ نهاية فبراير في ميناء "لونغ بيتش" الواقع في الشاطئ الغربي الأمريكي في كاليفورنيا حيث سيتم تحميل المعدات التابعة للمطار في سفينة Xin Guang Hua التي ستنقلها إلى مصنع إصلاح السفن "سلافيانكا" الذي يبعد 50 كيلومترا عن ميناء فلاديفوستوك الروسي.

يذكر أن المطار الفضائي العائم الروسي سيستخدم بعد إصلاحه لإطلاق الصواريخ الفضائية الخاصة .

المصدر: تاس