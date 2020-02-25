روسيا ترصد الأرض بقمر جديد

أعلن المتحدث باسم مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء، ليف شيلوف، أن مركزه يخطط لإطلاق قمر استطلاع جديد للفضاء.

وخلال المؤتمر الـ 11 للجمعية الروسية لشركات الطيران وشركات التأمين الفضائي قال شيلوف: "إن مركز بروغريس ينوي إطلاق القمر الرابع من سلسلة أقمار Resource -P، ومن المفترض أن يرسل هذا القمر إلى الفضاء في الربع الأول من عام 2021".

وأشار شيلوف إلى أن الخبراء ينجزون أعمال التجميع النهائية حاليا للقمر المذكور، وفي حال سير خطط العمل على نحو سريع فسيطلق القمر أوائل2021، أما في حال تعثرت بعض الأعمال فسيطلق في نوفمبر العام القادم.

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وكان المدير العام لمركز "بروغريس" الفضائي الروسي، دميتري بارانوف، قد صرح في وقت سابق بأن المركز عازم على إطلاق الأقمار 4 من سلسلة Resource-P قبل نهاية العام الجاري، والقمر الخامس من هذه الأقمار قد يرسل إلى الفضاء قبل نهاية 2021.

وتبعا له فإن القمر الرابع من المجموعة المذكورة مزود بتقنيات تجعله متفوقا من الناحية الفنية والتقنية بشكل كبير مقارنة بأقمار Resource-P السابقة، وستتضاعف فيه سرعة نقل البيانات، كما سيحصل على عدسات بدقة أعلى وقدرات تصوير أكبر.

وصممت أقمار Resource–P لتكون أقمار استطلاع ورصد قادرة على التقاط صور عالية الدقة لسطح الأرض من الفضاء، وتعمل لصالح وزارتي البيئة والموارد الطبيعة، والطوارئ في روسيا.

المصدر: نوفوستي