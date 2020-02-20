روسيا تطلق بنجاح قمرا عسكريا جديدا إلى الفضاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح عملية إطلاق قمر صناعي جديد تابع لها، أرسلته اليوم إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن الوزارة :"صباح الخميس 20 فبراير، وفي تمام الساعة 11:24 دقيقة، أطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية العسكرية الروسية في أرخانغيلسك صاروخ من نوع Soyuz-2-a1، حاملا على متنه قمرا صناعيا من نوع Meridian-M".

وأكد البيان أن عملية الإطلاق تمت بنجاح، وأشرف عليها خبراء من وزارة الدفاع الروسية والمركز الروسي لمراقبة المركبات الفضائية.

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ومن جانبه أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن الصاروخ وصل إلى المدار الفضائي المطلوب، وانفصلت عنه وحدة التسريع Frigate المسؤولة عن إيصال القمر الصناعي لمداره المحدد، حيث ستضعه الوحدة في المدار خلال بضع ساعات.

وكان من المخطط أن ينطلق الصاروخ والقمر المذكوران إلى الفضاء في الـ 24 من يناير الفائت، ولكن وقبل بدء تزويد الصاروخ بالوقود استعدادا لإطلاقه اكتشف الخبراء ماسا كهربائيا في أحد أجزائه، لذا أزيل الصاروخ من منصة الإطلاق وتم استبدال المرحلة الثالثة، وأجلت عملية الإطلاق حتى 20 فبراير.

وينتمي القمر الذي أطلق اليوم لمنظمومة أقمار Meridian-M من الجيل الثاني المخصصة للاتصالات والاستشعار عن بعد، والتي صممت لتحل محل أقمار "البرق" و"قوس قزح" التي تعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، ومن المفترض أن تعمل هذه الأقمار في مدارات الأرض لـ 7 سنوات.

المصدر: نوفوستي