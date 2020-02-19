إطلاق صاروخ النقل أريان-5 بنجاح

أعلنت شركة Arianespace أن صاروخ النقل أريان-5 حمل إلى الفضاء قمرين صناعيين لليابان وكوريا الجنوبية ووضعهما في المدار المقرر.

ووفقا لبيان شركة Arianespace الفرنسية، بموجب هذه المهمة وضع القمر الياباني JCSAT-17 للاتصالات لصالح شركة SKY Perfect JSAT في مداره أولا ومن ثم وضع القمر الكوري الجنوبي GEO-KOMPSAT-2B لمصلحة معهد البحوث الفضائية الكوري KARI، الذي مهمته مراقبة البيئة.

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الصاروخ أريان-5- صاروخ نقل أوروبي، مهمته نقل الحمولات إلى الفضاء ووضعها في مدار ثابت للأرض. يطلق هذا الصاروخ عادة من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

المصدر: نوفوستي