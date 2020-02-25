روفر أمريكي يسجل زلازلا في المريخ

سجلت أجهزة روفر InSight الأمريكي مئات الزلازل محدودة القوة في تربة المريخ وحددت مواقع حدوثها وهي المنطقة الاستوائية للمريخ، كما اكتشفت آثارا للتمغنط الشديد في صخور الكوكب الأحمر.

أعلن ذلك الخبراء الذين تولوا إدارة بعثة InSight في مؤتمر جسر فيديو عقدته يوم 24 فبراير هيئة تحرير مجلة Nature.

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وقال مدير البعثة، بريوس بينرت، "قد أكدنا أن المريخ هو كوكب تحدث فيه الزلازل. وتزيد قوتها عن قوة الزلازل التي تحدث في القمر مثلا، لكنها تقل عن قوة الهزات الأرضية".

يذكر أن روفر InSight هبط على سطح المريخ في ديسمبر عام 2018 حيث أوكلت إليه مهمة البحث عن آثار للزلازل في المريخ ودراسة بنية تربته الداخلية.

وبدأ الروفر نشاطه العلمي في فبراير عام 2019 حين نجح العلماء الألمان والأمريكيون في تركيب أجهزة قياس قوة الهزات التي سجلت 174 زلزالا محدودة القوة.

علاوة على ذلك فإن الروفر باشر بحفر تربة المريخ، إلا أنه صار يواجه مشاكل وتوقف عن العمل بعد التوغل إلى عمق 35 سنتيمترا فقط حيث منعته الرمال المتحركة من الاستمرار في الحفر.

المصدر: تاس