روسيا تطلق أقمار اتصالات جديدة هذا العام

أعلن مدير شركة Gonets الروسية لصناعات الفضاء عن نية الشركة إطلاق أقمار جديدة من تطويرها إلى مدارات الأرض قبل نهاية العام الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية" قال المدير العام للشركة، بافل تشيرينكوف، إن مجموعة من أقمار Gonets-M التي طورتها شركته من المفترض أن تطلق إلى مدارات الأرض خريف العام الجاري".

وأوضح تشيرينكوف أن 3 أقمار من الطراز المذكور من المفترض أن تطلق باستخدام صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz، وعملية الإطلاق قد تتم في أغسطس أو سبتمبر 2020.

وكانت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت العام الفائت عن نية المؤسسة إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع Gonets-M قبل نهاية العام من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التابعة لوزارة الدفاع في البلاد، لكن العملية أجلت حتى نهاية العام ومن ثم إلى 2020.

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وطورت الأقمار المذكورة لتعمل كأقمار اتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية، وستعمل أيضا كأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية، فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس، وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الأرض.

المصدر: نوفوستي