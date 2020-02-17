روسيا تطلق قمرا عسكريا إلى الفضاء قريبا

أكدت وسائل إعلام روسية أن البلاد تستعد لإطلاق قمر عسكري جديد كانت قد أعلنت عن عزمها إطلاقه في وقت سابق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن اللجنة الحكومية الروسية المسؤولة عن إطلاق صواريخ الفضاء قد حددت موعد إطلاق صاروخ Soyuz-2.1a في الـ 20 من فبراير الجاري.

وسيطلق الصاروخ المذكور من قاعدة "بليسيتسك" الروسية ليحمل إلى مدارات الأرض قمر "ميريديان" العسكري الروسي الذي سيعمل لصالح وزارة الدفاع في البلاد.

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وكان من المخطط أن ينطلق الصاروخ والقمر المذكوران إلى الفضاء في الـ 24 من يناير الفائت، ولكن وقبل بدء تزويد الصاروخ بالوقود استعدادا لإطلاقه اكتشف الخبراء ماسا كهربائيا في أحد أجزائه، لذا أزيل الصاروخ من منصة الإطلاق وتم استبدال المرحلة الثالثة.

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية إن القرار اتخذ باستبدال المرحلة الثالثة للصاروخ كاملة وأوضح أن المرحلة المعطلة قد أرسلت إلى مركز "بروغريس" الروسي المصنع للصواريخ الفضائية.

وطور القمر المذكور من قبل شركة MF Reshetnev التي تلقت عام 2017 طلبا من وزارة الدفاع الروسية بتطوير 4 أقمار صناعية من نوع "ميرديان-إم".

و"ميرديان-إم" هي أقمار صناعية من الجيل الثاني مخصصة للاتصالات والاستشعار عن بعد، صممت لتحل محل أقمار "البرق" و"قوس قزح" التي تعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، ومن المفترض أن تعمل هذه الأقمار في مدارات الأرض لـ 7 سنوات.

المصدر: تاس