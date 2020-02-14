روسيا تطور صواريخ "بروتون" معدلة للرحلات الفضائية

أعلن مركز "خرونيتشيفا" الروسي للصناعات الفضائية عن تصنيع صواريخ مطورة من نوع "بروتون" مخصصة لرحلات الفضاء التجارية.

وخلال لقاء جمعه ببعض القادة العسكرين وأعضاء رابطة المحاربين القدامى في روسيا قال مدير المركز، أليكسي فاروتشكو: "ننتج حاليا 7 صواريخ من نوع بروتون طورت خصيصا لتطلق في رحلات فضائية تجارية".

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وكان فاروتشكو قد صرح في سبتمبر الفائت بأن مركز "خرونيتشيفا" يعمل على تطوير صواريخ من نوع بروتون سينتهي العمل عليها ما بين 2020 و2021 دون أن يحدد ما إذا كانت هذه الصواريخ مخصصة للإطلاق لصالح الدولة الروسية أو ستطلق ضمن عقود لرحلات فضائية تجارية.

ومن جانبه كان مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا تعمل على تصنيع صواريخ فضائية مطورة من نوع "بروتون-إم"، وتصنيعها سينتهي أواخر 2020 أو أول 2021، ومن المفترض أن تطلق جميعها في رحلات فضائية قبل نهاية 2025، وبعدها ستتحول روسيا إلى الاعتماد على صواريخ "أنغارا" الجديدة كون الأخيرة تسبب أضرارا أقل للبيئة.

و"أنغارا" هي صواريخ فضائية روسية متعددة الاستخدامات، تختلف تصنيفاتها ما بين الخفيفة والثقيلة والفائقة الثقل، صممت لحمل المركبات والأقمار الصناعية إلى المدارات الفضائية المختلفة.

المصدر: تاس