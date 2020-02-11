 
مباشر

صورة تبدو من الخيال تنشرها ناسا لرائدها في الفضاء

الفضاء

صورة تبدو من الخيال تنشرها ناسا لرائدها في الفضاء
twitter@Astro_Jessica
محطة الفضاء الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8xs

كشفت ناسا عن صورة لرائد أمريكي يطفو في الفضاء، يصعب تصديق أنها حقيقية، حيث تبدو كأنها لقطة من أحد أفلام الخيال العلمي.

ويظهر رائد الفضاء الأمريكي، بروس ماكاندليس الثاني، وهو يطفو في الفضاء في عام 1984. ونشرت ناسا الصورة حديثا ضمن موقع صورة اليوم الفلكية الذي تشرف علية بالتعاون مع جامعة ميشيغان التقنية.

صورة تبدو من الخيال تنشرها ناسا لرائدها في الفضاء
nasa
رائد الفضاء الأمريكي، بروس ماكاندليس الثاني، وهو يطفو في الفضاء في عام 1984

وأرفقت ناسا الصورة بتعليق كتبت فيه: "كيف يكون الطيران بحرية في الفضاء؟، على بعد نحو 100 متر من مركبة الشحن في مكوك الفضاء تشالنجر، كان بروس ماكاندليس الثاني يعيش الحلم، يطفو بعيدا أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "موجها بواسطة وحدة مأهولة للمناورة (MMU)، التقطت صورة لرائد الفضاء ماكاندليس وهو يسبح في الفضاء".

صورة تبدو من الخيال تنشرها ناسا لرائدها في الفضاء
nasa
رائد الفضاء الأمريكي، بروس ماكاندليس الثاني، وهو يطفو في الفضاء في عام 1984
إقرأ المزيد
ناسا ترصد سحبا
ناسا ترصد سحبا "زهرية" غامضة لا يمكن رؤيتها إلا من الفضاء

وكان ماكاندليس الثاني، أول رائد يسبح في الفضاء بشكل حر، أي دون أن يكون مربوطا إلى المكوك، جنبا إلى جنب مع الرائد روبرت ستيوارت، التابع أيضا لوكالة ناسا، خلال مهمة الفضاء 41-B.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "لقد عملت الوحدة المأهولة للمناورة (هو جهاز للدفع صغير يلبسه رائد الفضاء على ظهره) بغاز النيتروجين المضغوط، وكانت تستخدم للمساعدة في الحركة والمناورة للقيام بإصلاحات على الأقمار الصناعية من الخارج"، وأضافت ناسا أن للوحدة كتلة تزيد عن 140 كغ، وهي ثقيلة على الأرض، ولكنها مثلها مثل أي شيء آخر، لا تحمل أي وزن عند الوصول إلى المدار.

المصدر: ميرور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين