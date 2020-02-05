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عالم يحدد سنة عودة الشفق القطبي إلى روسيا

الفضاء

عالم يحدد سنة عودة الشفق القطبي إلى روسيا
Globallookpress Zhang Cheng/Xinhua
ظاهرة الشفق القطبي
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يعتبر الشفق القطبي أحد معالم الشمال الروسي الذي يجلب أعدادا كبيرة من السياح سنويا. ولكن فرصة مشاهدة هذه الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة جدا.

يقول الدكتور فلاديمير أوبردكو ، رئيس المختبر الفسيولوجي لمعهد المغناطيسية الأرضية والغلاف الجوي الأيوني وانتشار موجات الراديو ، في تصريح لراديو سبوتنيك، إن الشفق القطبي، هو توهج يمكن رؤيته في سماء مناطق خطوط العرض الشمالية، بما فيها روسيا. ويحصل هذا التوهج عندما تصل دقائق الرياح الشمسية إلى الغلاف الجوي للأرض .

وأضاف، للأسف هذه الظاهرة الجميلة نادرة وسوف يندر حدوثها أكثر خلال السنوات المقبلة. وخلال السنوات الخمس المقبلة لن يتمكن الروس من التمتع برؤيتها، وقال "نحن الآن في مرحلة أدنى نشاط شمسي. وعمليا لا نرى أي بقع على سطح الشمس، ولا أي حدث يمكن أن يؤدي إلى حدوث ظاهرة الشفق القطبي. ومع ذلك لا يمكن استبعاد حدوث الظاهرة تماما، لأنها معقدة جدا، ولكن على الأرجح لن تحدث، واذا حدثت فستكون ضعيفة جدا".

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وأضاف موضحا، "تشمل هذه الحالة جميع المناطق الشمالية، ولكن على الأرجح يمكن رؤية ظاهرة الشفق القطبي في المناطق الشمالية لكندا، ولكنها ستكون ضعيفة أيضا. لذلك، على كل من يريد رؤية هذه الظاهرة الجميلة، أن يتهيأ لمشاهدتها عام 2025 قوية وواسعة. إلا أن ظاهرة الشفق القطبي ستكون في هذه السنة ضعيفة جدا".

المصدر: نوفوستي

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