روسيا ترسل روادا جددا إلى الفضاء

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أنها سترسل دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية قريبا.

وتبعا للمصادر فإن أول رحلة مأهولة لمركبة Soyuz MS الروسية نحو المحطة الفضائية هذا العام ستجري في الـ 9 من أبريل القادم، وستطلق هذه المركبة باستخدام صاروخ Soyuz-2.1a الروسي.

ومن المفترض أن تحمل المركبة المذكورة على متنها: رائدي الفضاء الروسيين، أندريه تيخونوف، وأندريه بابكين، ورائد الفضاء الأمريكي، كريس كيسيدي.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 6 رواد هم: الروسيان، أكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكل، ورواد ناسا، أندرو مورغان، وجيسيكا مائيير، وكريستينا كوك، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت مركبة Soyuz MS المحلية الصنع في أول رحلة فضائية اختبارية لها على متن صاروخ Soyuz-2.1a في أغسطس العام الفائت، وحملت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية حينها مجسما لروبوت "فيودور" الفضائي، واختبرت في هذه الرحلة قدرة المركبة على الالتحام والانفصال عن المحطة.

المصدر: تاس