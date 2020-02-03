"روس كوسموس" تضع برنامجا لدراسة كوكب الزهرة

كلفت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية خبراءها بوضع برنامج خاص بدراسة الزهرة على غرار برنامج دراسة القمر الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

وقال كبير المهندسين في شركة "لافوتشكين" المصنعة للمسابير الفضائية، دميتري خميل، إن البرنامج سيضم مشروع مسبار "فينيرا – دي".

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ويعتقد المهندس بضرورة أن يدخل برنامج دراسة الزهرة في البرنامج الفضائي القومي الروسي لغاية عام 2030 وأضاف قائلا إن برنامج دراسة الزهرة ستدخل فيه إلى جانب مسبار "فينيرا- دي" مسابير أخرى من شأنها أن تهبط على سطح الزهرة بعد عام 2030، مع شرط أن يطلق مسبار "فينيرا – دي" خلال 10 أعوام قادمة.

يذكر أن مشروع "فينيرا – دي" يتوقع أن يضم مسبارا مداريا وروفرا سيهبط على سطح الكوكب.

ويفترض أن يطلق مسبار "فينيرا – دي" بواسطة صاروخ " "أنغارا – آ 5" الثقيل، كما يفترض أن تشارك في المشروع وكالة ناسا التي كانت قد أعلنت أنها جاهزة لتصميم منصة متحكم فيها تحلق في الغلاف الغازي للزهرة وترسل معلومات إلى الأرض عن مواصفاته.

وحسب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف، فإن كلفة مشروع " فينيرا – دي" الروسي يمكن أن تبلغ مليار دولار.

المصدر: تاس