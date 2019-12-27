المسبار الفضائي الأمريكي يستعد للتوجه إلى الشمس

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المسبار الفضائي Parker Solar Probe أكمل بنجاح مناورات الجاذبية الثانية حول كوكب الزهرة.

وتشير الوكالة، إلى أن المسبار اقترب من الكوكب على مسافة 3 آلاف كيلومتر، واستخدم المناورة لتخفيض السرعة وتغير مسار انطلاقه الرابع إلى الشمس الذي يجب أن يتم في 29 يناير 2020.

وجاء في موقع الوكالة، "تستخدم المجموعة المشرفة على الرحلات الفضائية، البيانات التي حصلت عليها خلال هذه المناورةـ لتصحيح المناورات التالية، التي يجب أن تنفذ خلال مهمة المسبار التي تستمر سبع سنوات".

ويذكر أن أول مناورة للجاذبية نفذها المسبار Parker Solar Probe في مدار كوكب الزهرة في 3 أكتوبر عام 2018. حيث اقترب من الشمس إلى مسافة 24 مليون كيلومتر، ما جعله أول من يقترب من "الشمس" على هذه المسافة، محطما بذلك الرقم الذي كان مسجلا باسم المسبار الألماني – الأمريكي Hellios الذي اقترب من الشمس على مسافة 241.8 مليون كيلومتر.

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ويذكر أن المسبار Parker Solar Probe أطلق إلى الفضاء في شهر أغسطس عام 2018 ووفقا لحسابات المشرفين عليه سوف يدور حول الشمس 24 دورة خلال سبع سنوات.

وقد جهز هذا المسبار بأجهزة ومعدات تحت درع سميك يحميه من "حروق الشمس". وتضم هذه الأجهزة آلات تصوير وأجهزة لقياس المجال المغناطيسي والكهربائي في الغلاف الجوي للشمس، وكذلك أجهزة لمراقبة دقائق "الرياح الشمسية".

المصدر: نوفوستي