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بعد تأجيلين سابقين.. فالكون -9 ينطلق بنجاح

الفضاء

بعد تأجيلين سابقين.. فالكون -9 ينطلق بنجاح
Globallookpress Paul Hennessy/Keystone Press Agency
صاروخ فالكون-9 إلى الفضاء
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أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلنك الصناعية.

وتفيد الشركة، بأن عملية الإطلاق جرت في الساعة 9.06 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 17.06 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا.

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وتشير سبيس إكس، إلى أن فالكون-9 حمل إلى الفضاء 60 قمرا من نوع ستارلينك لتأمين اتصالات الإنترنت .

وقد هبطت المرحلة الأولى للصاروخ على المنصة الخاصة بنجاح على أمل استخدامها من جديد.

المصدر: نوفوستي

 

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