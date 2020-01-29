مراكز جديدة تنضم لمنظومة Gonets الروسية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن قدرات منظومة Gonets في تبادل البيانات مع الأرض ستزداد بفضل استحداث مراكز أرضية جديدة في بعض مناطق روسيا.

وتبعا للمصادر فإن العلماء في روسيا يختبرون حاليا بضع مراكز أرضية قادرة على استقبال وإرسال البيانات من وإلى أقمار منظومة Gonets الفضائية الروسية.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق أن المسؤولين عن منظومة Gonets الروسية قد افتتحوا في نوفمبر الفائت 4 مراكز أرضية تابعة للمنظومة في عدة مناطق روسية، منها مورمانسك وروستوف على الدون ونوريلسك وأنادير.

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وGonets هي منظومة أقمار فضائية تؤمن الاتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية، ويمكن لأقمارها العمل في مجال الاتصالات، ومراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية.

كما تستخدم أقمار هذه المنظومة لمراقبة أحوال الطقس، وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الأرض.

المصدر: تاس