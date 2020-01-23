روسيا تطور قمرا صناعيا جديدا لأنغولا

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية أنها تواصل العمل على تطوير قمر صناعي جديد لصالح دولة أنغولا.

وقال نائب رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، سيرغي دوبيك، إن مؤسسة "إنيرغيا" تواصل تطوير قمر Angosat-2 لصالح دولة أنغولا، ومن المفترض أن يستكمل تطويره نهاية العام القادم.

وأشار دوبيك إلى أن أنغولا اختارت التعاقد مع شركتين روسيتين هما "إينيرغيا" و Information Satellite Systems، لتطوير القمر الجديد ليحل محل القمر الأنغولي الذي تعرض لمشكلات منذ 3 سنوات تقريبا وضاع في الفضاء.

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وأشار المسؤول إلى أن قمر Angosat-2 سيأتي بميزات وتقنيات مختلفة تماما عن قمر Angosat-1 المنكوب، وسيكون أكثر تطورا وقدرة على نقل البيانات.

ويذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية كانت قد طورت قمر Angosat-1 سابقا ليكون أول قمر اتصالات يعمل لصالح دولة أنغولا، ويغطي مناطقها ومناطق عدة من إفريقيا، لكن هذا القمر تعرض لمشكلات تقنية وفقد الاصال به عام 2018.

المصدر: نوفوستي