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روسيا تعزز قدرات مطار "فوستوتشني" الفضائي

الفضاء

روسيا تعزز قدرات مطار
Sputnik sergey mamontov
مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي
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أكد مدير هيئة البنى التحتية في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، أندريه أخلوبكوف، أن المطار سيشهد بناء وحدات وأقسام جديدة.

وفي لقاء جمعه مع رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، مؤخر قال أخلوبكوف: "إن مطار فوستوتشني سيشهد قريبا بناء وحدة جديدة مخصصة لاختبار المركبات والصواريخ التي ستعمل في إطار البرنامج الروسي للرحلات الفضائية البعيدة، والتي ستطلق في رحلات نحو القمر والمريخ".

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في وقت سابق أن العمل جار على استحداث وحدات ومنشآت جديدة في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، من بينها منشآت وقواعد لإطلاق الصواريخ الفضائية فائقة الثقل.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: تاس

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