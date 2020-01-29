روسيا تعزز قدرات مطار "فوستوتشني" الفضائي

أكد مدير هيئة البنى التحتية في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، أندريه أخلوبكوف، أن المطار سيشهد بناء وحدات وأقسام جديدة.

وفي لقاء جمعه مع رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، مؤخر قال أخلوبكوف: "إن مطار فوستوتشني سيشهد قريبا بناء وحدة جديدة مخصصة لاختبار المركبات والصواريخ التي ستعمل في إطار البرنامج الروسي للرحلات الفضائية البعيدة، والتي ستطلق في رحلات نحو القمر والمريخ".

Начинаем планировать расширение Технического комплекса под ракету сверхтяжёлого класса pic.twitter.com/utjAFlP90y — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في وقت سابق أن العمل جار على استحداث وحدات ومنشآت جديدة في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، من بينها منشآت وقواعد لإطلاق الصواريخ الفضائية فائقة الثقل.

Ракетно-космический центр «Прогресс» по договору с «Главкосмос Пусковые Услуги завершил изготовление ракеты «Союз-2.1а» для запуска космического аппарата #CAS500-1 и попутных полезных нагрузок — https://t.co/50ljNwg5j4



🚀 Запуск планируется в 2020 году с космодрома Байконур pic.twitter.com/T0xMefBAuI — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 9, 2020

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: تاس