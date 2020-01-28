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مركبة ناسا ترصد عاصفة "فوضوية" على سطح العملاق الغازي

الفضاء

مركبة ناسا ترصد عاصفة
Gettyimages.ru World History Archive
كوكب المشتري
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التقطت مركبة الفضاء "جونو" التابعة لوكالة ناسا، خلال رحلتها الرابعة والعشرين القريبة من المشتري، صورة تبدو سريالية لعاصفة على سطح الكوكب.

وتُظهر الصورة منطقة عاصفة فوضوية في نصف الكرة الشمالي لكوكب المشتري، والمعروفة باسم "منطقة الخيوط المطوية".

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وأوضحت وكالة ناسا: أن "كوكب المشتري ليس له سطح صلب بنفس الطريقة التي تعمل بها الأرض، وتشير البيانات التي جمعها جونو إلى أن بعض رياح الكوكب العملاق تعمل بشكل أعمق وتستمر لفترة أطول من العمليات الجوية المماثلة على الأرض".

 والتقطت الصورة في 24 ديسمبر الماضي، من قبل مركبة "جونو" خلال جولتها الطويلة الرابعة والعشرين، القريبة من كوكب المشتري.

وبينما تبدو الصورة كأنها التقطت عن قرب، إلا أن المركبة الفضائية كانت في الواقع على بعد نحو 14600 ميل من قمم غيوم المشتري.

وأطلقت مركبة "جونو" من الأرض في عام 2011، ووصلت إلى المشتري بعد خمس سنوات، في عام 2016.

ويكمن الهدف الرئيسي من المركبة الفضائية في فهم أصل وتطور كوكب المشتري، أوضحت ناسا: "تحت الغطاء السحابي الكثيف، يحمي المشتري أسرار العمليات والظروف الأساسية التي تحكم نظامنا الشمسي أثناء تكوينه".

المصدر: ميرور

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