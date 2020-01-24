بكين تتهيأ لإطلاق "شاتل" صيني

بدأ مركز "نتشانغ" الفضائي في محافظة هاينان بجنوب الصين تحضيرات لإطلاق مكوك اختباري من نوع جديد يخصص لنقل البشر والحمولة إلى المحطة الفضائية الصينية الجاري إنشاؤها.

وجاء في بيان نشرته إدارة المهمات الفضائية الصينية المأهولة أن المكوك الذي بلغ طوله 8.8 متر ووزنه 21.6 طن يتميز بأمان ومتانة وتعدد المهام.

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وحسب الإدارة فإن المكوك سيطلق بصاروخ "جانغ تشانغ – 5 في"، باعتباره أقوى الصواريخ الصينية، والذي تبدأ التحضيرات لإطلاقه في النصف الأول لفبراير القادم.

أما الوحدة الرئيسية للمحطة الفضائية الصينية الواعدة بطول 16.6 متر وعرض 4.2 متر فبلغ وزنها 22.5 طن. ويفترض أن تلتحق بها بعد إطلاقها إلى مدار الأرض وحدات أخرى وغيرها من مكوناتها المساعدة. وتتسع الوحدة الرئيسة للمحطة لـ 3 رواد.

يذكر أن وحدات المحطة الفضائية الصينية والمكوك ستطلق من قاعدة واجانغ" الفضائية الواقعة في جنوب الصين. وقال البيان إن قرب القاعدة الفضائية من خط الاستواء يمكّن الخبراء الصينيين من إطلاق الصواريخ الثقيلة الحاملة لوحدات المحطة الفضائية والمركبات المتجهة إلى القمر.

المصدر: تاس