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مصر.. الاستعداد لإطلاق قمر صناعي جديد هذا العام

الفضاء

مصر.. الاستعداد لإطلاق قمر صناعي جديد هذا العام
Reuters
مصر
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أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمود القاضي، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" في سبتمبر 2020، على أن يتم تشغيله في 2021.

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وأكد القاضي عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر بدأت في تصنيع القمر منذ سبتمبر الماضي، في مشروع مشترك بين مصر والصين، مشيرا إلى أن الصين قدمت منحة إلى مصر، تهدف إلى تغطية تصنيع القمر والمحطات الأرضية الخاصة به بالإضافة إلى تكاليف إطلاقه الذي سيتم في سبتمبر 2020.

وأضاف القاضي أن مصر أصبح لديها مبنى اختبار وتجميع للأقمار الصناعية، وهو أمر غير متوفر لدى بعض الدول العربية التي سبقت مصر في مجال الفضاء.

وأوضح، أن وكالة الأقمار الصناعية المصرية لديها حاليا 120 متخصصا في مجال الفضاء.

المصدر: صدى البلد

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